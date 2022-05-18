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Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней

Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию на 90 дней

КИЕВ. 18 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский предлагает продлить срок действия военного положения в Украине и общую мобилизацию на 90 дней. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Детали

Согласно законопроекту №7389 Президент Украины предложил 25 мая продлить срок действия военного положения сроком на 90 суток в связи с продолжающейся вооруженной агрессией российской федерации против Украины.

Кроме того, законопроектом №7390 предусматривается утверждение Указа Президента Украины от 17 мая 2022 года №342/2022 "О продлении срока проведения общей мобилизации". Срок проведения общей мобилизации Зеленский предлагает продлить с 25 мая 2022 года на 90 суток.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент два законопроекта - о продлении срока действия военного положения и о продлении проведения общей мобилизации.

Верховная Рада продлила действие введенного 24 февраля, с вторжением РФ, военного положения до 25 мая.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, Владимир Зеленский
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