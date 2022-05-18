Одесская киностудия может быть под угрозой: российский МИД заявил о якобы нахождении там средств ПВО

КИЕВ. 18 мая. УНН. Спикерша внешнеполитического ведомства россии мария захарова заявила, что Украина якобы разместила средства противовоздушной обороны на территории Одесской киностудии, пишет УНН.

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"На днях украинские националисты начали завозить боеприпасы и развернули средства ПВО на территории Одесской киностудии", - сказала так называемый "дипломат" во время брифинга в среду.

Каких-либо подтверждений своих слов она конечно не предоставила.

Добавим

Подобные заявления рф могут служить в качестве оправдания для жителей страны-агрессора относительно причин нанесения ударов по гражданским объектам Украины.

Как писал УНН, 16 марта российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр. Там в это время прятались люди. По оценкам, речь идет об около тысячи гражданских мариупольцев. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.

Позже оккупанты заявили, что “боевики батальона "Азов" ... заминировали здание театра и взорвали его”.