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Одесская киностудия может быть под угрозой: российский МИД заявил о якобы нахождении там средств ПВО

Одесская киностудия может быть под угрозой: российский МИД заявил о якобы нахождении там средств ПВО

КИЕВ. 18 мая. УНН. Спикерша внешнеполитического ведомства россии мария захарова заявила, что Украина якобы разместила средства противовоздушной обороны на территории Одесской киностудии, пишет УНН.

Цитата

"На днях украинские националисты начали завозить боеприпасы и развернули средства ПВО на территории Одесской киностудии", - сказала так называемый "дипломат" во время брифинга в среду.

Каких-либо подтверждений своих слов она конечно не предоставила.

Добавим

Подобные заявления рф могут служить в качестве оправдания для жителей страны-агрессора относительно причин нанесения ударов по гражданским объектам Украины.

Как писал УНН, 16 марта российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр. Там в это время прятались люди. По оценкам, речь идет об около тысячи гражданских мариупольцев. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.

Позже оккупанты заявили, что “боевики батальона "Азов" ... заминировали здание театра и взорвали его”.

Источник: УНН
Теги: Россия, Одесса и Одесская область, Украина
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