США, скорее всего, заблокируют выплаты россии по госдолгу со следующей недели – Минфин

КИЕВ. 18 мая. УНН. Министр финансов США Джанет Йеллен в среду дала понять, что США, скорее всего, отменят разрешение, которое позволяло россии продолжать выплаты по госдолгу и избежать дефолта, пишет УНН со ссылкой на CNN.

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Выступая на пресс-конференции в Германии, Йеллен сказала, что "с достаточной долей вероятности" можно ожидать, что срок действия лицензии истечет 25 мая.

"Окончательного решения по этому поводу еще не было. Но я думаю, что это вряд ли продолжится", — сказала Йеллен.

Детали

Соответствующий шаг, как отмечается, фактически лишит россию возможности платить держателям облигаций США, что повысит риск дефолта. Россия не объявляла дефолта по своему внешнему долгу со времен большевистской революции более века назад.

Санкции США, введенные после вторжения России в Украину, запрещают операции с центральным банком России, министерством финансов и фондом национального благосостояния. Однако министерство финансов США выдало лицензию, позволяющую проводить операции, связанные с выплатой долга.

"Когда мы впервые ввели санкции против России, мы сделали исключение, которое давало бы определенный период времени для упорядоченного перехода и для того, чтобы инвесторы могли продавать ценные бумаги", — сказала Йеллен.

"Ожидалось, что оно будет ограничено по времени", - объяснила она.

Йеллен дала понять, что ее не беспокоят возможные побочные эффекты, вызванные прекращением действия лицензии.

"Россия сейчас не в состоянии заимствовать на мировых финансовых рынках. У нее нет доступа к рынкам капитала. Если Россия не сможет найти законный способ осуществить эти платежи и технически объявит дефолт по своему долгу, я не думаю, что это будет существенным изменением в положении россии. Они уже отрезаны от мировых рынков капитала, и это будет продолжаться", - добавила секретарь.

Напомним

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что США готовы полностью заблокировать возможность россии платить американским держателям облигаций после 25 мая, что может поставить москву на грань дефолта.