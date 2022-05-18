Посольство США возобновило работу в Киеве после трехмесячного перерыва

КИЕВ. 18 мая. УНН. Посольство США в Киеве возобновило работу в среду после трехмесячного перерыва из-за полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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"Мы официально возобновляем работу", - сказал спикер Дэниел Лангенкамп незадолго до того, как над посольством был поднят флаг США.

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Он сказал, что сначала вернется небольшое количество дипломатов, чтобы укомплектовать миссию.

Лангенкомп отметил, что консульские операции не будут возобновлены немедленно, а рекомендация Государственного департамента о запрете поездок остается в силе по Украине.

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Посольство США закрылось 14 февраля, за десять дней до того, как россия начала полномасштабное вторжение.

Сотрудники посольства провели первые два месяца войны в Польше, но временная поверенная в делах Кристина Квин вернулась в страну 2 мая, посетив город Львов.

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Ряд дипломатических представительств, которые на фоне угрозы вторжения россии в Украину переехали из Киева во Львов или вообще покинули страну, постепенно начали возвращаться.

17 мая в Киеве возобновило работу посольство Израиля.

14 мая сообщалось, что в Киеве уже 38 иностранных представительств возобновили свою работу.