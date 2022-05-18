В МИД напомнили журналистам, собравшимся на "пресс-тур" мо рф, об украинском законодательстве

КИЕВ. 18 мая. УНН. Въезд на оккупированные территории Украины с территоии российской федерации является незаконным, напомнил представителям СМИ спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.

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«Всем СМИ необходимо напомнить, что въезд на оккупированные территории Украины из россии незаконен. Нарушители понесут ответственность в соответствии с законодательством Украины. Им будет запрещен въезд в Украину и/или они лишатся аккредитации своих офисов в Украине», - заявил дипломат.

Контекст

Как писал УНН, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на временно оккупированных территориях Украины готовится масштабная политическая провокация с попыткой привлечения некоторых западных журналистов.

Речь идет о представителях средств массовой информации из Франции, США, ФРГ, Японии, Греции, КНР, беларуси, Индии, Венесуэле, Болгарии и ОАЭ.

Так, департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны страны-оккупанта срочно готовит "пресс-тур" иностранных журналистов на временно оккупированные территории Украины. С 18 по 21 мая оккупанты планируют показать представителям СМИ разрушенные районы Мариуполя.