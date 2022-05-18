Не допустить издевательств и сохранить жизнь: родные защитников "Азовстали" в Турции провели ряд важных встреч

КИЕВ. 18 мая. УНН. В Анкаре родные защитников "Азовстали" провели ряд важных встреч – призвали турецких чиновников не допустить издевательств и уничтожения наших бойцов. Об этом в частности шла речь на встрече с советником президента Турции Ялчином Топчу, передает УНН.

Детали

Как стало известно УНН, сегодня жены и матери защитников "Азовстали" провели две важные встречи с турецкими чиновниками.

Сначала пообщались с первым заместителем председателя партии Справедливости и развития турецкой республики (правящей партии страны) Нуманом Куртулмушем.

Также с украинками встретились глава Украинско-турецкой межпарламентской группы дружбы, депутат Большого национального собрания Турции Тугрул Тюркеш и Ялчин Топчу – советник Президента Турции Раджепа Эрдогана.

Женщины обратились к чиновникам с просьбой, чтобы турецкая сторона стала гарантом уважения к украинским защитникам Мариуполя и не допустила издевательств и уничтожения наших бойцов, защищавших "Азовсталь".

"… просим о дальнейших шагах по освобождению наших родных и сохранению их жизней", - подчеркнули украинки.

Напомним

Как сообщил УНН, родственники украинских защитников приехали попросить президента Турции Реджепа Эрдогана сделать попытку спасти Мариуполь.

"Мы считаем, что никто кроме вас сейчас Мариуполю не сможет помочь", – заявили женщины.

Ранее родственники защитников "Азовстали" призвали Китай помочь с экстракцией украинских военных.