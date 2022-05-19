Сенат единогласно утвердил Бринк послом США в Украине

КИЕВ. 19 мая. УНН. Американский Сенат в среду вечером единогласно утвердил карьерного дипломата Бриджит Бринк в должности посла США в Украине, положив конец трехлетнему периоду без утвержденного посланника в Киеве, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Бринк, являющаяся послом США в Словакии, прошла через процесс утверждения в Сенате на фоне того, как законодатели из обеих партий отмечали настоятельную необходимость иметь в Украине высокопоставленного дипломата, пока она подвергается нападению со стороны россии.

"Присутствие посла там в это критическое время, когда Соединенные Штаты продолжают помогать украинскому народу… это прекрасно, это хорошо, и это поможет продвинуть дело мира, безопасности и свободы. Я полностью уверен, что оно будет выдающимся послом", — заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер после того, как Бринк была утверждена.

По направлению Шумера комитет по международным отношениям ускорился с утверждением Бринк. Слушание по ее утверждению состоялось на прошлой неделе, а ранее в среду комитет положительно проголосовал за ее кандидатуру для вынесения вопроса в зал Сената. За считанные часы все 100 сенаторов согласились утвердить ее в должности.

Утверждение Бринк произошло в тот же день, когда США официально снова открыли свое посольство в украинской столице. Оно было закрыто с тех пор, как в феврале началось вторжение россии.

Дополнение

Последний утвержденный Сенатом посол в Украине Мари Йованович была уволена Дональдом Трампом в 2019 году, на фоне того, как тогдашний президент США добивался расследования против своих политических соперников. Эта сага привела к первому импичменту Трампа.

Бринк занимала несколько должностей в дипломатическом корпусе, в частности, была заместителем помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента. Она говорит на русском языке и работала в посольствах США в Сербии, на Кипре, в Грузии и Узбекистане.