Сенат США сегодня будет голосовать за помощь Украине в 40 миллиардов долларов

КИЕВ. 19 мая. УНН. Сенат США будет голосовать в четверг за пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов, говорится в повестке дня палаты американского парламента, пишет УНН.

Детали

Сенат США должен приступить к рассмотрению этого вопроса в 11:30 по местному времени (18:30 по Киеву). Всего по этому вопросу планируется рассмотрение двух документов.

The Senate will convene at 10am on Thursday, May 19, 2022.



At 11:30am Senate will proceed to 2 votes on the following:



1. Cloture on HR 7691 , Ukraine supplemental Aid package.



2. Passage of HR 7691, the Ukraine supplemental aid package.⁰

