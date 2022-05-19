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Сенат США сегодня будет голосовать за помощь Украине в 40 миллиардов долларов

Сенат США сегодня будет голосовать за помощь Украине в 40 миллиардов долларов

КИЕВ. 19 мая. УНН. Сенат США будет голосовать в четверг за пакет помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов, говорится в повестке дня палаты американского парламента, пишет УНН.

Детали

Сенат США должен приступить к рассмотрению этого вопроса в 11:30 по местному времени (18:30 по Киеву). Всего по этому вопросу планируется рассмотрение двух документов.

Этот пакет включает в себя деньги на военную технику, обучение и вооружение для Украины, пополнение запасов американской техники, отправленной в Украину, и финансирование для помощи другим странам, которые помогают Украине, пишет VOA News.

Он также включает миллиарды долларов в виде гуманитарной помощи, в том числе деньги на помощь в решении глобальной нехватки продовольствия, вызванной конфликтом.

Дополнение

На прошлой неделе Палата представителей США подавляющим большинством голосов одобрила этот пакет помощи.

Если Сенат одобрит эту меру, он отправится на подпись президенту США Джо Байдену.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, помощь
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