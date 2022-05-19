Генсек ООН объявил о переговорах по разблокированию зерна из Украины: предлагает возобновить поставки удобрений из рф и беларуси

КИЕВ. 19 мая. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о переговорах о разблокировании экспорта зерна из Украины и призвал россию разрешить вывезти зерно из украинских портов. Также он заявил, что нужно возобновить поставки продуктов питания и удобрений из россии и беларуси, пишет УНН со ссылкой на информацию ООН.

Генеральный секретарь ООН призвал рф обеспечить безопасный вывоз зерна из портов Украины.

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"Без восстановления поставок из Украины, а также продуктов питания и удобрений из россии и беларуси мы не можем эффективно преодолеть продовольственный кризис", – заявил Гутерриш.

Отмечается, что россия и Украина обеспечивают треть мировых потребностей в пшенице и половину снабжения растительным маслом. Особенно в плачевной ситуации оказались беднейшие страны, которым сложно осилить рост стоимости продовольствия.

"Я интенсивно обсуждаю этот вопрос с российской федерацией, Украиной, Турцией, США и Европейским Союзом, а также рядом ключевых государств. Надежда есть, но еще долгий путь", – сообщил глава ООН, обращаясь к участникам мероприятия, организованного США и посвященного вопросам продовольственного кризиса.

По словам Генерального секретаря ООН, необходимо, чтобы "все стороны проявили хорошую волю", поскольку решение вопроса влечет экономические и финансовые последствия, а также сложности, связанные с безопасностью.

Дополнение

Ранее WSJ писал, что Антониу Гутерриш предложил ослабить западные санкции в отношении экспорта калия из россии и беларуси для разблокирования экспорта из Украины продовольствия, чтобы предотвратить его недостаток в некоторых странах.

Европейский Союз готов помочь Украине вывезти на внешние рынки предназначенные для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате военной агрессии рф.