Турция и ООН работают над гумкоридорами для заблокированных рф украинских судов с зерном

КИЕВ. 19 мая. УНН. Власти Турции и Организация Объединенных Наций обсуждают вопросы обеспечения гуманитарных коридоров для украинских судов с зерном, чтобы разрешить продовольственный кризис. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на конференции по продовольственной безопасности в США, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

По словам Чавушоглу, война в Украине является “значительным вызовом”, ведь россия и Украина являются “основными мировыми поставщиками продовольствия”, поэтому уменьшение их способности производить и экспортировать напрямую повлияет на глобальную продовольственную безопасность.

Министр призвал к международному сотрудничеству во избежание усиления “голодного кризиса”, а также к поиску путей прекращения российско-украинской войны. Во время выступления Чавушоглу отметил, что в центре политики Турции заложен гуманитарный подход.

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“Это также касается кризиса, с которым мы сталкиваемся сегодня. Мы содействуем гуманитарным операциям ООН из Турции, как для развертывания персонала, так и для доставки помощи”, - сказал он.

“Мы поддерживаем усилия Генерального секретаря Антониу Гутерреша по созданию гуманитарных коридоров для обеспечения продовольственной безопасности. Вместе с ООН мы работаем над обеспечением безопасного прохода украинских кораблей, перевозящих зерно. Мы работаем над созданием контактной группы по всем этим гуманитарным вопросам”, - отметил глава МИД Турции.

Война, которую развязала россия против Украины, негативно повлияла на цены на энергоносители, продукты питания и сырье, а также обострила высокую инфляцию, вызвав ее рекордно высокий уровень во многих странах, указывает агентство.

Дополнение

Генсек ООН Гуттериш призвал россию обеспечить безопасный вывоз зерна из украинских портов. Он также заявил, что нужно возобновить поставки продуктов питания и удобрений из россии и беларуси.

Как сообщалось, представители ООН опасаются, что из-за подрыва сельскохозяйственной промышленности Украины в результате войны и блокады украинских портов россией рост цен и потенциальный дефицит могут дестабилизировать ситуацию в бедных странах, зависящих от украинского зерна.