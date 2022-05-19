Шольц: Украина – часть европейской семьи, но в ЕС нет коротких путей

КИЕВ. 19 мая. УНН. Украина — "часть нашей европейской семьи", но на пути в ЕС нет коротких троп, отметил в четверг во время выступления в Бундестаге канцлер Германии Олаф Шольц, которого цитирует Focus, пишет УНН.

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"Украина – часть нашей европейской семьи. Страна должна поддерживаться Европейским фондом солидарности, в том числе и в ее развитии", - отметил канцлер ФРГ, отметив, что "эта война, надеюсь, закончится раньше, чем позже".

Говоря о стремлении Украины стать членом ЕС, Шольц указал, что "ожидается, что Европейский совет выступит с заявлением по этому поводу в конце июня". Но должно быть ясно, что "сокращенного пути в ЕС нет", заметил канцлер ФРГ.

Детали

По его словам, этот вопрос также требует справедливости по отношению к другим кандидатам на вступление. При этом он упомянул о Западных Балканах.

Дополнение

9 мая Украина заполнила и передала Еврокомиссии финальную часть опросника относительно членства в ЕС. Положительного решения ожидают в июне.

Так, сообщалось, что заключение Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС ожидается 8 или 15 июня.