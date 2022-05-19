Швейцария возобновляет работу посольства в Киеве

КИЕВ. 19 мая. УНН. Швейцария возобновит работу посольства в Киеве через два с половиной месяца после временного закрытия. В столицу в течение следующих дней вернутся пять сотрудников посольства, пишет УНН со ссылкой на сообщение Федерального департамента иностранных дел Швейцарии (FDFA).

Детали

Швейцария возобновляет свое представительство в Украине, основываясь на глубоком анализе ситуации с безопасностью в Киеве. Кроме посла Швейцарии в Украине Клойда Уайлда и четырех сотрудников работу также продолжат местные украинские сотрудники, говорится в сообщении.

Цитата

“Физическое присутствие посла Швейцарии и его команды будет способствовать контакту с украинскими властями, что также важно с учетом Конференции по восстановлению Украины (URC2022), которая состоится в Лугано 4 и 5 июля”, - сообщает FDFA.

Кроме того, команда посольства будет заниматься координацией проектов реконструкции и развития и гуманитарной помощью, предоставлением услуг и освещением ситуации в Украине в СМИ.

Ранее

В настоящее время в Киеве присутствуют представители более 40 государств. 18 мая после трехмесячного перерыва возобновило работу посольство США в Украине.