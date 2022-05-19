Новости: Политика
19 мая 2022, 14:02 • Марина Тищенко • 3480
Посол Финляндии вернулась в Украину
КИЕВ. 19 мая. УНН. Посол Финляндии Пяйви Лайне вернулась на свой пост в Киеве после того, как вместе с другими работниками диппредставительства покинула Украину из-за вторжения рф. Об этом информирует УНН, ссылаясь на пресс-релиз МИД Финляндии.
Детали
Дипмиссия в Украине продолжит работу в специальном режиме. Поэтому обслуживание клиентов и прием заявок на получение визы и вида на жительство недоступны, говорится в сообщении.
МИД Финляндии пока рекомендует воздержаться от поездок в Украину и призывает немедленно покинуть страну.
Напомним
Посольство Швейцарии возобновит работу в Киеве.
Источник: УНН
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