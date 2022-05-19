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Красный Крест заявил о регистрации сотен военных, вышедших с "Азовстали"

Красный Крест заявил о регистрации сотен военных, вышедших с "Азовстали"

КИЕВ. 19 мая. УНН. Команда Международного комитета Красного Креста (МККК) зарегистрировала сотни украинских военных, вышедших с завода "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в четверг, пишет УНН.

Цитата

"МККК начал во вторник, 17 мая, регистрацию военных, покидающих завод "Азовсталь", включая раненых, по просьбе сторон. Операция продолжалась в среду и продолжалась в четверг", - говорится в заявлении.

Детали

В МККК украинских защитников Мариуполя называют "военнопленными".

По данным Комитета, процесс регистрации включает заполнение формы с личными данными, такими как имя, дата рождения и имена ближайших родственников. Эта информация позволяет МККК "отслеживать попавших в плен и помогать им поддерживать связь с их семьями", отмечается в заявлении.

Как отмечается, МККК поддерживает конфиденциальный диалог со сторонами об их обязательствах по международному гуманитарному праву.

Дополнение

Утром 19 мая в минобороны рф заявили, что за прошедшие сутки с завода "Азовсталь" в заблокированном Мариуполе якобы вышел 771 украинский военный. Отмечается, что всего с понедельника с завода вывезли 1730 украинских военных, из них 80 – раненых.

Покидающих металлургический завод вывозят на подконтрольную оккупантам территорию.

Украинские власти пока не сообщают, сколько бойцов покинуло "Азовсталь".

рф называет это "сдачей в плен". Украина заявляет, что ее военных эвакуировали для дальнейшего обмена.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Мариуполь, Красный Крест
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