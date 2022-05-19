Европарламент: все санкции ЕС против россии должны распространяться и на беларусь

КИЕВ. 19 мая. УНН. Европарламентарии осуждают поддержку, которую белорусский диктатор александр лукашенко оказывает войне россии против Украины, и призывают ЕС наложить на республику санкции – такие же как для россии. Об этом говорится в резолюции, принятой Европарламентом в четверг, пишет УНН.



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"В резолюции, принятой в четверг поднятием рук, Европейский парламент решительно выступает против той роли, которую белорусский режим сыграл в содействии незаконной войне россии в Украине. Это включает так называемый референдум, восстановивший ядерный статус страны, а также то, что Беларусь позволила российским войскам и вооружениям перемещаться по своей территории, использовать свое воздушное пространство, заправляться и хранить военные боеприпасы", - говорится в сообщении Европарламента.

"Поэтому евродепутаты считают, что белорусский режим несет солидарную ответственность за нападение и несет все юридические последствия, вытекающие из международного права", - заявили в ЕН.

Детали

Депутаты также отмечают роль, которую играет россия во внутренних делах беларуси, включая финансовое влияние, что, по мнению парламентариев, вызывает серьезные сомнения относительно способности республики принимать суверенные решения.

"Парламент приветствует предложение Европейской комиссии о шестом пакете санкций против России и Беларуси и призывает страны ЕС в Совете обеспечить его всеобъемлющую и быструю реализацию. Все санкции ЕС, введенные против России, должны быть строго зеркальными для Беларуси и применяться надлежащим образом, призывают евродепутаты, "в том числе во всех будущих раундах санкций".

В резолюции также подчеркивается необходимость всестороннего расследования преступлений, совершенных режимом александра лукашенко против белорусского народа. Она призывает страны ЕС активно применять принцип универсальной юрисдикции и подготовить судебные дела против белорусских чиновников, ответственных или причастных к насилию и репрессиям, включая самого г-на Лукашенко.

Парламент также осуждает недавние изменения, внесенные в Уголовный кодекс Беларуси, вводящие смертную казнь за "попытку совершения террористических актов".

Парламентарии призывают Беларусь немедленно отменить смертную казнь.

Напомним

Сегодня депутаты Европарламента приняли резолюцию, призывающую создать специальный международный трибунал по преступлениям, совершенным РФ в Украине после вторжения.