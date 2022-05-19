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Макрон высказал опасения о безопасности Молдовы: война в Украине может распространится

Макрон высказал опасения о безопасности Молдовы: война в Украине может распространится

КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с молдавским лидером Майей Санду высказал опасения, что агрессия против Украины является угрозой региональной безопасности и может нанести удар по Молдове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на LeParisien.

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«Не исключено распространение конфликта на соседние страны (…) Неоправданная агрессия против Украины представляет угрозу региональной стабильности и, в частности, Молдове. Распространение конфликта на соседние страны не исключено», - цитирует издание Президент Франции.

В связи с этим Макрон также заявил, что хочет в ближайшие недели получить ответ на заявку Молдовы на членство в ЕС

«Ваша страна подала заявку на членство в Европейском Союзе 3 марта (…) Я надеюсь, что следующие несколько недель позволят нам дать Молдове четкий ответ, который заслуживает этого, учитывая ее геополитическую ситуацию, ситуацию с безопасностью и гуманитарную ситуацию», — сказал Макрон.

Он добавил, что Франция внимательно следит за ситуацией с безопасностью в Молдове

«Франция остается особенно внимательной к ситуации с безопасностью в регионе и любым посягательствам на стабильность, суверенитет и территориальную целостность Молдовы», — заверил президент Франции.

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Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, Молдова, война
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