Дипломатическая деменция: Подоляк о призыве мид рф к ВОЗ "повлиять" на Украину, чтобы та не сопротивлялась "спецоперации"

КИЕВ. 19 мая. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что недавние призывы российского дипведомства к Всемирной организации здравоохранения с просьбой повлиять на Киев, чтобы Украина не оказывала сопротивления «специальной военной операции» - это не что иное как дипломатическая деменция. Подоляк считает такие действия результатом влияния наркотических веществ на мозг российских «дипломатов», пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

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«То есть «кокаиновые интеллектуалы» из российского министерства вполне серьезно предлагают международной организации передать нам ультиматум: украинцы, к вам домой пришли насильники и убийцы, поэтому вы тихонько станьте к стенкам и ждите, пока они ограбят, поубивают, изнасилуют. А потом займут часть вашего дома и будут там безунитазно бухать», - пояснил Подоляк свое видение российского предложения.

«Чистый русский абсурд. Вот что значит дипломатическая деменция. Вот что значит существенная зависимость от специальных стимуляторов. И вот что значит растущая международная изоляция», - добавляет он.

Детали

По мнению советника главы ОП, вскоре дипломатические контакты Москвы ограничатся беларусью, Эритреей и гуманитарными организациями.

Единственное, чем в ВОЗ могут помочь кремлю, по мнению Подоляка – это организовать должное коллективное психиатрическое обследование, а также предложить программы адаптивной терапии.

«Безусловно, Киев может только приветствовать подобные лечебные мероприятия», – добавил он.

Контекст

Как свидетельствует сообщение на сайте мид россии, 18 мая по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом.

«лавров подробно изложил действия, предпринимаемые на ежедневной основе в рамках специальной военной операции для облегчения страданий мирных граждан, и призвал ВОЗ влиять на киевский режим для того, чтобы тот не препятствовал реализации предлагаемых с этой целью мероприятий», – говорится в заявлении по итогам разговора.