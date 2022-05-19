Всегда приходится платить по счетам: ОП о «бесславном конце» экс-канцлера ФРГ Шредера

КИЕВ. 19 мая. УНН. Пренебрежение от собственного народа и истории ждет каждого лоббиста путинского режима в Европе. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ситуацию с бывшим немецким канцлером Герхардом Шредером, пишет УНН.

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«Европейские санкции и лишение личных привилегий — бесславный конец экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. В конце всегда приходится платить по счетам. Пренебрежение от собственного народа и истории — такова судьба каждого лоббиста путинского режима в Европе», - написал Подоляк в своем Twitter.

Контекст

Европейский парламент в четверг одобрил резолюцию, где призвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера уволиться из совета директоров Роснефти.

Резолюция также касается бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая также входит в совет директоров Роснефти.

В случае отказа против них должны быть введены санкции.