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Если бы путин получал больше информации, возможно, уже были бы переговоры президентов - Подоляк

Если бы путин получал больше информации, возможно, уже были бы переговоры президентов - Подоляк

КИЕВ. 20 мая. УНН. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона выразил мнение, что конструктивные переговоры между президентом рф владимиром путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским возможны в случае, если глава российского государства наконец-то получит полную информацию о войне в Украине, передает УНН.

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"К сожалению, этот человек (путин - ред.) не получает достаточно информации, которая могла бы донести до него, что ситуация в Украине выглядит иначе. Возможно, если бы этот человек был так же глубоко в материале, как президент Украины, то у нас были бы уже переговоры двусторонние. Возможно, если он станет получать больший объем информации и адекватной аналитики, то тогда, возможно, будут конструктивные переговоры уже между президентами", - сказал Подоляк.

Напомним 

Подоляк заявил, что пока российские войска не освободят украинские земли, переговорная платформа Украины – оружие, санкции и деньги.

Источник: УНН
Теги: переговоры
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