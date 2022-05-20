Украина и США планируют обмениваться данными о путешественниках: правительство подало законопроект

КИЕВ. 20 мая. УНН. Украина и США планируют обмениваться данными о путешествующих - для анализа рисков и идентификации преступников. Соответствующий законопроект Кабмин подал на рассмотрение Верховной Рады, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

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"Кабинет министров Украины, как субъект законодательной инициативы, сегодня зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в использовании информации о путешествующих" №0152", - сообщил Мельничук в Telegram.

Детали

Так, должно быть ратифицировано соответствующее соглашение.

Согласно ему, "Государственная пограничная служба Украины и Таможенная и пограничная служба США будут обмениваться информацией о путешественниках и проводить анализ рисков, направленных на защиту границ и идентификации преступников".

"Украине будет оказана помощь в развертывании Системы автоматизированного нацеливания ATS-GLOBAL, являющейся эффективным инструментом по анализу рисков. Соответствующее техническое и программное обеспечение будет способствовать качественной проверке путешественников и выявлению лиц с высоким риском причастности к террористическим угрозам или трансграничной преступности, идентификации международных преступников", – отметил представитель правительства в ВР.

Положения соглашения, по его словам, также устанавливают индивидуальные и организационные обязанности по безопасности данных, обновлению профилей рисков и созданию новых, обмену информацией, нормативному урегулированию информационных отношений.

"Ратификация соглашения позволит внедрить лучшие мировые практики по применению превентивных мер по недопущению въезда лиц, которые могут причинить вред национальной безопасности Украины, и создаст условия для повышения эффективности борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью. В целом, это очередной шаг к повышению уровня пограничной и национальной безопасности как Украины, так и США и значительный шаг стратегического партнерства", - отметил Мельничук.

Дополнение

В апреле сообщалось, что у Байдена расширили обмен разведданными с Украиной по Донбассу и Крыму. В мае стало известно, что США ограничили доступ Украины к разведданным.