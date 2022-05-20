В США сомневаются, что война в Украине приведет к устранению путина от власти - CNN

КИЕВ. 20 мая. УНН. Разведка США скептически относится к тому, что на российского президента владимира путина повлияет российское общественное мнение по поводу войны в Украине, чиновники также сомневаются, что война в Украине приведет к устранению путина от власти, со ссылкой на источники сообщает CNN, пишет УНН.

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"Представители американской разведки скептически относятся к тому, что любое изменение в российском общественном мнении против войны Кремля в Украине, даже резкое, повлияет на то, чтобы убедить президента россии владимира путина прекратить конфликт", - говорится в материале издания со ссылкой на "многочисленные источники, знакомые с последними разведывательными данными".

"Чиновники также сомневаются, что война, которая, по мнению многих стратегов, стала настоящей катастрофой для российских вооруженных сил, может привести к устранению путина от власти по крайней мере в краткосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Детали

Эта оценка, как указано, "отражает степень, в которой, по мнению официальных лиц, путин укрепил свой контроль над россией за более чем два десятилетия своего пребывания у власти".

путин участвует в повседневном управлении конфликтом, согласно данным трех источников, знакомых с американскими и западными разведданными, которые сообщили CNN, что путин принимает непосредственное участие в принятии решений, которые в большинстве западных армий были бы задачей для офицерских чинов низшего ранга.

"Очевидно, что он сам принимает решение. Похоже, он не слишком полагается даже на экспертов в правительстве или кабинете министров", — сказал высокопоставленный представитель НАТО.

"Поэтому немного сложно представить, что общественное мнение так сильно повлияет на него", – добавил он.

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