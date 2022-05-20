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Гетманцев считает, что Рада не поддержит законопроект о лишении гражданства за выезд в рф

Гетманцев считает, что Рада не поддержит законопроект о лишении гражданства за выезд в рф

КИЕВ. 20 мая. УНН. Ни один из законопроектов о лишении гражданства гражданина Украины в связи с его выездом или не выездом куда-либо поддержан не будет. Такое мнение выразил депутат от "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.

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«Отвечая на все вопросы журналистов о лишении гражданства сразу, отмечу что, по моему мнению, ни один из законопроектов о лишении гражданства гражданина Украины в связи с его выездом или не выездом куда-либо поддержан не будет сразу по нескольким причинам, не требующим пояснения ввиду того, что такая норма прямо и недвусмысленно противоречит Конституции и международному праву. Оставьте эту зраду. Переключайтесь на следующую», - написал Гетманцев в Telegram.

Дополнение

В ВР зарегистрировали законопроект, который предусматривает лишение украинского гражданства за выезд на территорию рф. Такие же меры предлагают применять к военнообязанным, которые выехали за границу во время военного положения и не вернулись в течение 30 дней.

В 2021 году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагалось лишать украинцев гражданства за получение российского паспорта.

Источник: УНН
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