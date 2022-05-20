Сергей Притула призвал форсировать конфискацию российских активов в Украине

КИЕВ. 20 мая. УНН. Украинские власти должны форсировать национализацию имущества, принадлежащего россиянам и белорусам, и подать миру пример конфискации подсанкционных активов. Об этом в видеообращении заявил волонтер и общественный деятель Сергей Притула.

Правовой механизм для этого уже разработан. Верховная Рада приняла закон о конфискации имущества россиян и белорусов. Речь идет об уже обнаруженных НАПК 11 тысячах физлиц и 3 тысячах юрлиц, а также о 128 тысячах объектов. Решение о национализации имущества в пользу Украины будет принимать Высший антикоррупционный суд. После изъятия активы переходят в управление Правительства.

«Нет уже такого: хороший или плохой русский. Гражданин рф — нах…г. под санкции, и забрать все, что имеете. Потому что вы все эти годы наблюдали, как ваша страна убивает наших граждан, и ваши активы — это тот мизер, который рф должна заплатить Украине. Сначала мы все у вас заберем, а потом мастите себе голову, делайте что хотите: по судам ходите, а хотите — вешайтесь», — сказал Сергей Притула.

Волонтер также назвал россиян, чьи активы должны быть как можно скорее национализированы. Это Александр Фридман, которому принадлежит «Альфа-Банк», «Киевстар» и «Моршинская». По данным Притулы, Фридман уже пытается уйти от санкций, получив гражданство Украины. Следующий — бизнес-партнер Рината Ахметова, совладелец «Метинвеста» Вадим Новинский, которому гражданство Украины предоставил Виктор Янукович. «Господин Новинский все эти годы не только не смог изучить как народный депутат Украины украинский язык, а был одним из главных спонсоров Московского патриархата, спонсировал пятую колонну. Он понесет какую-нибудь ответственность или нет? Я не удивлюсь, кстати, если у Новинского российский паспорт никуда не исчезал. Это уже вопрос к нашей разведке и СБУ», — написал Притула. Также под национализацию должно попасть имущество россиян Александра Бабакова, Константина Григоришина и всех остальных.

Притула подчеркнул, что все они будут прятать активы за оффшорами и третьими лицами, будут пытаться избежать национализации, поэтому украинские власти и общество должны занимать принципиальную позицию.

«От того, как мы покажем пример, зависит то, как будут работать с российскими активами западные страны. Потому что выглядит очень странно, когда мы требуем во всем мире арестовывать российское имущество, замораживать их счета, арестовывать их яхты и пентхаусы, а сами в этот момент этого не делаем. Сейчас наступает момент истины. Правительству парламент дал все карты в руки: закон принят, у правительства есть инструмент, а у нас есть ожидание справедливости», — сказал волонтер.