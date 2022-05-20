Джонсон заговорил по-украински после получения дизайнерской вышиванки

КИЕВ. 20 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил дизайнерскую вышиванку, подаренную ему представителями украинского посольства в Лондоне, пишет УНН.

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"Спасибо за эту честь. Слава Украине", - написал британский премьер в ответ на сообщение посольства.

При этом слова "Slava Ukraini" он написал транслитерацией с украинского языка.

Контекст

В честь Дня вышиванки украинские дипломаты в Британии подарили Борису Джонсону вышиванку известной украинской дизайнерки Юлии Магдич.

Добавим

В четверг, 19 мая 2022 года, украинцы во всем мире праздновали День вышиванки.