Новости: Политика
20 мая 2022, 18:29 • Саша Картер • 8925
Джонсон заговорил по-украински после получения дизайнерской вышиванки
КИЕВ. 20 мая. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил дизайнерскую вышиванку, подаренную ему представителями украинского посольства в Лондоне, пишет УНН.
Цитата
"Спасибо за эту честь. Слава Украине", - написал британский премьер в ответ на сообщение посольства.
При этом слова "Slava Ukraini" он написал транслитерацией с украинского языка.
Контекст
В честь Дня вышиванки украинские дипломаты в Британии подарили Борису Джонсону вышиванку известной украинской дизайнерки Юлии Магдич.
Добавим
В четверг, 19 мая 2022 года, украинцы во всем мире праздновали День вышиванки.
Источник: УНН
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