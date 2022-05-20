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В Украине за последние месяцы открыли более 20 тысяч новых ФЛП

В Украине за последние месяцы открыли более 20 тысяч новых ФЛП

КИЕВ. 20 мая. УНН. За последние месяцы открыто более 20 тысяч новых ФЛП. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата

"Дерегуляция, уменьшение налогов, кредиты под 0%, пособие по логистике — все это позволило значительной части бизнеса вернуться к работе. Количество предприятий, полностью остановивших деятельность, сократилось почти вдвое по сравнению с началом военных действий — с 32% до 17%. За последние месяцы открыто более 20 тысяч новых ФЛП. Это фактически соответствует показателям 2021 года", - рассказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, более 215 тысяч предприятий избрали переход на новую налоговую систему, по которой ставка составляет всего 2%. Это более 44 тысяч юридических лиц и 173 тысяч физических лиц-предпринимателей.

"Благодаря расширению программ кредитования под 0% мы наблюдаем существенный рост объемов кредитования, в том числе на инвестиционные цели. С 24 февраля этого года почти 6 тысяч бизнесов по всей стране воспользовались этой программой, а общая сумма кредитования составила 20,5 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

Дополнение

Любой бизнес сможет получить кредит под 0% на время военного положения плюс 1 месяц после войны.

Источник: УНН
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