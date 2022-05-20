Мы потеряли много летчиков в Мариуполе - Зеленский

КИЕВ. 20 мая. УНН. Украина потеряла много летчиков, которые летели помогать защитникам Мариуполя. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью по случаю третьей годовщины инаугурации, пишет УНН.



Детали

Так, говоря о защитниках Мариуполя, Зеленский отметил что это "совершенно героические люди".

Он напомнил, что в том числе и на заводе "Азовсталь" находились не только нацгвардейцы.

"Там 400 пограничников, много раненых, погибших, но 400 находилось там – это большое количество. Также нацгвардейцы, десантники, также там полицейские, даже представители Службы безопасности Украины, медики, военные медики, обычные местные люди. Там большое количество героических людей", - сказал он.

Цитата

"Большое количество погибло наших летчиков, к сожалению. Совершенно героические люди, знали, что сложно, знали, что долететь почти невозможно – долететь до "Азовстали" и привезти им лекарства, пищевую продукцию, воду. Убрать тела раненых. Очень много вещей происходило, которые никто официально не мог комментировать. Потому что воздушных коридоров в "Азовсталь" не было из-за российского мощного ПВО", - отметил Зеленский.

"Мы же не просто так говорили – помогите нам, закройте небо. Не то что мы боимся самолетов… Вопрос был не только в самолетах, вопрос был в их ПВО, в их ракетах, во многом. Ты не можешь просто подойти к Мариуполю. Большое количество недель летчики на вертолете, зная что 90% - они не возвращаются. Представьте себе, что делали эти люди. Они летели туда, мы потеряли много летчиков", - сообщил он.

Дополнение

Министерство обороны Великобритании сообщало, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе вышло около 1700 украинских военных.

Вечером 19 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь записал видеообращение из "Азовстали". Он сказал, что на заводе идет спецоперация.

20 мая министр обороны россии сергий шойгу заявил, что 1908 защитников Мариуполя вышли с завода "Азовсталь". В российском ведомстве утверждают, что они "сдались в плен".