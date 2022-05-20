Правительство согласовало увольнение Павлюка с должности председателя Киевской ОГА и назначения на эту должность Кулебы

КИЕВ. 20 мая. УНН. Кабинет министров Украины согласовал увольнение с должности главы Киевской облгосадминистрации Александра Павлюка и назначение на эту должность Алексея Кулебы. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Мельничук сообщил, что правительство согласовало увольнение Александра Павлюка с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначения Алексея Кулебы на эту должность.

Кроме того, по его словам, назначено/согласовано назначение:

Мудрую Ирину Романовну заместителем Министра юстиции Украины;

Котия Александра Юрьевича заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

Володина Василия Геннадиевича государственным секретарем Министерства развития общин и территорий Украины;

Домбровского Кирилла Григорьевича государственным секретарем Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Котенко Олега Алексеевича Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

Дробовича Евгения Руслановича первым заместителем председателя правления публичного акционерного общества “Национальная акционерная компания “Укрсветлолизинг”;

Попова Евгения Федоровича заместителем председателя правления публичного акционерного общества “Национальная акционерная компания “Укрсветлолизинг”;

Дополнение

В феврале Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской областной государственной администрации (ОДА).