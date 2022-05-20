Новости: Политика
20 мая 2022, 20:55 • Анна Мурашко • 2925
Правительство согласовало увольнение Павлюка с должности председателя Киевской ОГА и назначения на эту должность Кулебы
КИЕВ. 20 мая. УНН. Кабинет министров Украины согласовал увольнение с должности главы Киевской облгосадминистрации Александра Павлюка и назначение на эту должность Алексея Кулебы. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Мельничук сообщил, что правительство согласовало увольнение Александра Павлюка с должности главы Киевской областной государственной администрации и назначения Алексея Кулебы на эту должность.
Кроме того, по его словам, назначено/согласовано назначение:
- Мудрую Ирину Романовну заместителем Министра юстиции Украины;
- Котия Александра Юрьевича заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Володина Василия Геннадиевича государственным секретарем Министерства развития общин и территорий Украины;
- Домбровского Кирилла Григорьевича государственным секретарем Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Котенко Олега Алексеевича Уполномоченным по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
- Дробовича Евгения Руслановича первым заместителем председателя правления публичного акционерного общества “Национальная акционерная компания “Укрсветлолизинг”;
- Попова Евгения Федоровича заместителем председателя правления публичного акционерного общества “Национальная акционерная компания “Укрсветлолизинг”;
Дополнение
В феврале Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской областной государственной администрации (ОДА).
Источник: УНН
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