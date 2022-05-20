Зеленский о защитниках "Азовстали": в ближайшее время завершится вывоз всех

КИЕВ. 20 мая. УНН. Украинские защитники с завода "Азовсталь" "получили сигнал" от военного руководства государства, что "имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь". Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью по случаю третьей годовщины инаугурации и отметил, что в ближайшее время завершится вывоз всех, пишет УНН.

Детали

По словам Главы государства, на сегодняшний день с территории завода были вывезены все гражданские лица, медики и раненые.

Кроме того, он отметил, что "в ближайшее время, даже не на днях, завершится вывоз всех. Посмотрим".

Президент сообщил, что существовала договоренность о том, что вопросом разблокирования людей с завода будут заниматься посредники, западные партнеры.

"Я договаривался с Турцией, Швейцарией, с Израилем, сначала – с Францией из-за отношений лидеров с российской федерацией, когда мы видели, что военным путем разблокировать невозможно", - сказал он.

"Хотя, честно скажу, я десятки, сотни раз подробно проговаривал с лидерами других государств предоставить соответствующее оружие нашим военным, чтобы военным путем мы дошли до Мариуполя ради того, чтобы разблокировать этих людей. И люди, которые готовы были идти, они также были на 90% уверены, что могут не вернуться. Абсолютно большое количество героических людей, которые хотели помочь", - сообщил Зеленский.

"Но есть то, что есть. На сегодняшний день ребята от военных получили сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь", - добавил он.

Дополнение

Министерство обороны Великобритании сообщало, что с завода "Азовсталь" в Мариуполе вышло около 1700 украинских военных.

Вечером 19 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь записал видеообращение из "Азовстали". Он сказал, что на заводе идет спецоперация.

20 мая министр обороны россии сергий шойгу заявил, что 1908 защитников Мариуполя вышли с завода "Азовсталь". В российском ведомстве утверждают, что они "сдались в плен".