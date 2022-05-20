В Украине аграриям удалось засеять более 10 млн гектаров яровыми культурами – Шмигаль

КИЕВ. 20 мая. УНН. Украинским аграриям уже удалось засеять более 10 млн гектаров яровыми культурами. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания правительства, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

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"По состоянию на середину мая можем также говорить о достаточно успешном проведении посевной кампании. В марте мы называли это одним из главных вызовов. Лишь в рамках программы государственных гарантий на портфельной основе наши аграрии получили 15,4 млрд грн. Общий же объем выданных им средств по всем программам составил 27 млрд грн", - сказал Шмигаль.

Детали

По его словам, эти средства пошли на помощь для более 10 тысяч сельхозпроизводителей.

"Благодаря этим и другим мерам государства и героической и самоотверженной работе наших аграриев уже удалось засеять более 10 млн гектаров яровыми культурами", - сообщил Шмигаль.

Дополнение

В этом году Украина засеяла на 25-30% меньше культур, чем в прошлом. Как заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский, уменьшено объемы посевной яровой кукурузы, а из-за проблем с логистикой, топливом и техникой фермеры переходят на посевную более дешевых культур.