Президент прокомментировал уничтожение дома культуры в Харьковской области

КИЕВ. 21 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Владимир Зеленский прокомментировал уничтожение дома культуры в Харьковской области и "авианалеты" по Украине за 20 мая. Об этом сообщает УНН.

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“россия сделала уже все возможное, чтобы на ее территории не осталось ни одного места для культуры. Но при чем здесь наша Харьковская область? Пусть бы у себя в россии и взрывали то, что у них осталось от домов культуры, если им так хочется ”, — говорится в обращении.

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Также Глава государства прокомментировал обстрелы по некоторым областям Украины.

“Оккупанты ударили также по Одесской, Полтавской, по Житомирской областях. Продолжают попытки наступления на Донбассе. Они уничтожили в пепел Рубежное, Волноваху, как Мариуполь. Пытаются сделать то же самое с Северодонецком и многими другими городами”, — заявил Президент.

Зеленский подчеркнул, что оккупанты делают все, “чтобы вытравить любую нормальную жизнь на Херсонщине, в тех районах Запорожской области, куда они зашли”.

Напомним

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты разобрали завалы Драмтеатра в Мариуполе и вывезли тела погибших.