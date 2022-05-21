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Зеленский предложил государствам-партнерам признать, что россия должна понести материальную ответственность за совершенные ею преступления

Зеленский предложил государствам-партнерам признать, что россия должна понести материальную ответственность за совершенные ею преступления

Разрушеный дом от обмтрелов росии

Источник: УНН

КИЕВ. 21 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Владимир Зеленский предложил государствам-партнерам признать, что россия должна понести материальную ответственность за совершенные ею преступления. Об этом информирует УНН.

Подробности

Зеленский отметил, что это обращение предмета, над которым власти будут работать в ближайшее время. А именно – компенсации всех убытков, которые россия своей агрессией нанесла Украине.

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"Мы работаем и над тем, чтобы россия так или иначе компенсировала все, что она уничтожила в Украине. Каждый сожжен дом. Каждую разрушенную школу, разрушенную больницу. Каждый подорван дом культуры и объект инфраструктуры. Каждое уничтожено предприятие. Каждый остановленный бизнес. , каждую потерянную гривну – людьми, предприятиями, общинами и государством", - отметил Президент.

Зеленский подчеркнул, что российское государство не признает даже того, что оно является агрессором. Но ее признание и не нужно.

"Мы предлагаем государствам-партнерам законным образом признать то, что россия должна понести материальную ответственность за совершенные ею преступления. Это важно не только в контексте этой войны, развязанной россией. Но и в контексте любых других агрессивных действий то ли россии, то ли любого другого потенциального агрессора. Зло должно получить ответ и знать, что будет наказано", - заявил Глада государства.

Напомним

К началу мая в результате разрушений инфраструктуры из-за полномасштабного вторжения россии Украина уже потеряла около 88 миллиардов долларов.

Источник: УНН
Теги: война, компенсация
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