Зеленский предлагает создать фонд для компенсации потерь от вторжения россии за счет ее активов

КИЕВ. 21 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Владимир Зеленский предложил создать фонд для компенсации потерь от вторжения россии за счет ее активов. Об этом информирует УНН.

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Владимир Зеленский предложил государствам-партнерам признать, что россия должна понести материальную ответственность за совершенные ею преступления. Для этого, он предлагал создать фонд для компенсации потерь от вторжения россии за счет ее активов.

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"Мы предлагаем нашим партнерам стать учредителями такого фонда, а также участниками специальной международной комиссии, которая будет рассматривать иски, то есть обращение как физических, так и юридических лиц", – заявил Президент.

Зеленский отметил, что на самом деле уже началась дискуссия о необходимости такой компенсации за счет российских активов.

"Мир уже об этом говорит. Поэтому должны сделать. И начинаем такой специальный диалог с нашими партнерами. Чтобы агрессор чувствовал, что война способна нанести максимальный ущерб не кому-то другому, а именно тому, кто пошел с ней к соседу", - обозначил Глада государства.

Напомним

К началу мая в результате разрушений инфраструктуры из-за полномасштабного вторжения россии Украина уже потеряла около 88 миллиардов долларов.