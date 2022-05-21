Гибридный "артобстрел" со стороны рф начался осенью прошлого года - Зеленский

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для национального телемарафона прокомментировал предупреждения, которые звучали со стороны разведок разных государств о том, что россия готовится к полномасштабной войне. По словам Главы государства, Украина готовилась, а гибридная атака со стороны рф усилилась еще осенью 2021 года, передает корреспондент УНН.

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«Я бы начал с сентября – октября (2021 – ред.)… конечно, справедливо начинать с 2014 года, но о полномасштабном вторжении, то такой гибридный «артобстрел» начался осенью», – заметил Глава государства.

Детали

По словам Зеленского, именно тогда усилились кибератаки, давление на разведку, давление в экономической и энергетической сферах.

Зеленский подчеркнул, что все готовились – и Украина, и разведки разных стран. Президент также добавил, что большего количества подробной информации, чем у руководства Украины, ни у кого не было. Но и конечного понимания того, как будут разворачиваться события, ни у кого не было.

«Мы понимали, что происходит подготовка – та или иная. Размер или объем, или наглость того, результаты чего мы увидели с вами, никто не понимал до конца. И одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны беларуси, наверное, пойдут танки, что россия пойдет через беларусь, а другое дело, когда конкретно из беларуси на тебя летят ракеты. Разница, кажется, не большая, что предупреждали, что были какие-то месседжи о том, что с той стороны может начаться техникой наступление. Но разница большая. Ты воюешь с теми силами и средствами, которые на территории беларуси, которые переходят и уходят в Украину, или воюешь с двумя странами. Дьявол в деталях. Никто до конца не знал, что произойдет. Это все не правда, чтобы не говорили – детали никто до конца не знал», – подчеркнул Президент.

Дополнение

Ранним утром 24 февраля россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины. Российские военные цинично обстреливают жилые дома, больницы, школы и детсады. Весь мир солидарен с Украиной в борьбе с российской агрессией.