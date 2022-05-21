Зеленский: цель встречи с путиным зависит от того, когда эта встреча состоится

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рано или поздно переговоры с россией состоятся. А вот какой будет конкретная цель переговоров, зависит от времени их проведения. Об этом Глава государства заявил в интервью для общенационального телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Цель встречи с путиным зависит от того, когда эта встреча будет происходить. Цель меняется. Есть гибридная война, таким гибридным будет и мир, и будут гибридные встречи. Если бы мы сегодня встречались, то вопрос Мариуполя был бы в адженде, если мы встретимся через два-три месяца, то, может, этого вопроса уже и не будет, или может быть частично. Если бы мы встречались с самого начала войны, то цель была бы еще другая. Если бы мы встретились сегодня, то мы знаем, что оккупировано, а что деоккупировано, и говорили бы об этом", - сказал Зеленский.

Детали

По словам Главы государства, сформировавшаяся ранее адженда в настоящее время остается актуальной: обмен пленными, деоккупация, возвращение мира.

"У нас есть желание и есть свои цели: мы хотим возвращения территорий и хотим закончить эту войну. Но когда это будет, то все зависит от времени, когда будет разговор с путиным", - считает Зеленский.

Он добавил, что многое зависит от россии, поэтому переговоры состоятся, но пока не известно, когда и в каком формате – с посредниками или без.

Напомним

24 февраля россия начала полномасштабное вторжение в Украину. россия сосредоточила вдоль границ Украины значительные военные силы и начала вторжение сразу по нескольким направлениям.