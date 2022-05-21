Зеленский подтвердил подготовку обмена украинских военных с "Азовстали"

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинских военных с ”Азовстали” должны обменять. Об этом он сообщил в интервью для общенационального телемарафона, пишет УНН.

Зеленский сообщил, что с "Азовстали" уже эвакуированы все гражданские и тяжелораненые.

Детали

Президент подчеркнул, что все защитники Мариуполя – героические люди. Он напомнил, что на "Азовстали" – бойцы разных родов войск, а также полицейские, сотрудники Службы безопасности, военные медики.

”Мне кажется, что в ближайшее время, даже не дни, а временем завершится вывоз всех”, – добавил он.

Президент также сообщил, что на шаг с обменом было решено пойти после того, как стало ясно, что военным путем решить вопрос не представляется возможным. Зеленский также добавил, что обращался к странам-партнерам, с просьбой предоставить соответствующее вооружение.

Кроме того, он рассказал об украинских пилотах, многие из которых погибли, пытаясь прорвать блокаду "Азовстали", чтобы доставить продукты, лекарства и воду бойцам, а также забрать раненых. Пилоты украинских вертолетов летали на "Азовсталь" многие недели, зная, что могут не вернуться.

По словам Зеленского, все это время происходило много событий, шли переговоры, о которых нельзя было говорить на общественность. А затем украинские военные получили от военного командования сигнал, что могут оставить позиции и сохранить свои жизни.

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”На сегодняшний день они вывезены или в процессе. А дальше все зависит от того, что себя брала ООН, Красный Крест, российская федерация, что они будут все в безопасности и будут ожидать того или иного формата обмена. (…) Будем забирать их домой”, - сказал он и добавил, что процессом руководит разведка.

Он напомнил также об обязательствах и ответственности партнеров этого процесса. По словам Главы государства, в процессе переговоров он обращался не только к ООН, но и к руководству стран, в частности Турции и Франции.

Напомним

Эвакуация защитников Мариуполя с "Азовстали" началась 16 мая. В настоящее время сообщается, с территории завода вывезены все гражданские и большая часть военных.