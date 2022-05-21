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Зеленский вернул Кулебу на должность главы Киевской ОГА

Зеленский вернул Кулебу на должность главы Киевской ОГА

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил главой Киевской облгосадминистрации Алексея Кулебу, которого уволил с этой должности незадолго после начала полномасштабного вторжения рф. Соответствующий указ №353/2022 от 21 мая опубликован на сайте Главы государства, пишет УНН.

Цитата

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича главой Киевской областной государственной администрации", - говорится в тексте документа.

Детали

Предварительным указом с этой должности уволен генерал-лейтенант Александр Павлюк, которого назначили председателем Киевской ОВА 15 марта, когда в области еще находились российские оккупанты. 

Уволенный тогда глава областной администрации Алексей Кулеба помогал военному руководству на гуманитарном направлении.

Дополнение

2 апреля стало известно об освобождении Киевской области от российских захватчиков.

Исходя из того, что противник от цели захватить Киев не отказался, был разработан новый план обороны.

Источник: УНН
Теги: ОГА, Киевская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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