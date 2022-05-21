Зеленский вернул Кулебу на должность главы Киевской ОГА

КИЕВ. 21 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вновь назначил главой Киевской облгосадминистрации Алексея Кулебу, которого уволил с этой должности незадолго после начала полномасштабного вторжения рф. Соответствующий указ №353/2022 от 21 мая опубликован на сайте Главы государства, пишет УНН.

Цитата

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича главой Киевской областной государственной администрации", - говорится в тексте документа.

Детали

Предварительным указом с этой должности уволен генерал-лейтенант Александр Павлюк, которого назначили председателем Киевской ОВА 15 марта, когда в области еще находились российские оккупанты.

Уволенный тогда глава областной администрации Алексей Кулеба помогал военному руководству на гуманитарном направлении.

Дополнение

2 апреля стало известно об освобождении Киевской области от российских захватчиков.

Исходя из того, что противник от цели захватить Киев не отказался, был разработан новый план обороны.