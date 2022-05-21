Буча некоторые вещи изменила: Зеленский заявил, что договор по безопасности для Украины не предусматривает участия россии

КИЕВ. 21 мая. УНН. Украина работает над договором о гарантиях безопасности, не предусматривающим участия россии. Об этом Глава государства Владимир Зеленский заявил в интервью для общенационального телемарафона, передает корреспондент УНН.

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"Гарантии безопасности. Это важный документ, важный договор. И важно, чтобы он был не бумажкой, а реальностью, и помог нам в будущем. (…) Сегодня все дошло до того, что этот договор предусматривает круг государств-партнеров вокруг Украины без россии. Гарантеры безопасности без россии. Буча некоторые вещи изменила. Время меняет вещи", – подчеркнул Глава государства.

Детали

На сегодняшний день, по словам Зеленского, проект договора уже разработан. Но отдельные положения еще нуждаются в согласовании, ведь этот документ должны ратифицировать все парламенты стран-гарантов.

"Мы его (проект договора – ред.) уже разработали. Кое-что кому-то нравится, кое-что не нравится. Мы как украинцы много хотим, а они как европейцы слишком скептичны. Но где-то посередине мы найдем ответ. Нам важно, чтобы этот документ ратифицировали парламенты всех стран-гарантов", – пояснил Зеленский.

Что касается возможного общения с президентом рф владимиром путиным, то Зеленский отметил, что цель этого общения меняется со временем и зависит во многом от того, как россия проявит себя на оккупированных территориях, а также с защитниками, эвакуированными с "Азовстали".

"Что будет после того, когда мы это подпишем, и какой будет этот договор – мы посмотрим, будет потом встреча или не будет, будет результат страшного Мариуполя, или мы зайдем в Мариуполь, Волноваху и т.д. и увидим пять "Буч", не дай Бог… Может, и не будет после этого встречи, как они ведут себя с мариупольцами…" – подчеркнул Зеленский.

Зеленский также заметил, что раньше считал возможным достичь успехов дипломатическим путем, однако, сейчас понимает, что победа будет одержана в бою, а уже потом окончательное решение вопросов будет достигнуто через дипломатию.

Дополнение

После переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле о прекращении войны в Украине, представители Киева заявили, что предложили рф создать новую систему гарантий безопасности. Это должен быть договор, который будут ратифицировать парламенты подписавших его стран, по словам главы украинской делегации Давида Арахамии.

В качестве гарантов он называл тогда страны-члены Совета Безопасности ООН (Великобританию, Китай, россию, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль). По его словам, данные гарантии будут временно не работать в оккупированном Крыму и в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.

После этого Украина получила, как указывали в ОП, "ужасно фантастическую" историю в Киевской области, в Буче, которая существенно изменила переговорный фон.

Однако, работа, по всей видимости, не прекращалась и в конце апреля стало известно, что участвующие в переговорах с россией рабочие юридические подгруппы дорабатывают договор о гарантиях безопасности для Украины относительно его соответствия международному праву.