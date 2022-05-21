Жители оккупированного Донбасса активизируют сотрудничество с разведчиками и отказываются воевать за рф - разведка

КИЕВ. 21 мая. УНН. Население временно оккупированного Донбасса пытается саботировать указания захватчиков и избегать сотрудничества с органами оккупационных властей на фоне военных неудач и потерь живой силы, которые каждый день терпят оккупационные войска. Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Детали

Так, по информации разведчиков, после полного разгрома защитниками Украины нескольких подразделений, в состав которых входили насильственно мобилизованные жители Донбасса, мужчины из Донецкой и Луганской области, даже несмотря на угрозы арестов, категорически отказываются воевать в вооруженных силах рф.

Сообщается также, что в российские оккупационные администрации из москвы поступило срочное указание проводить неотложные мероприятия по поднятию боевого духа оккупантов в военных подразделениях и среди населения временно неподконтрольных Украине территорий.

Завезенные в Донецк и Луганск российские пропагандисты уже снимают агитационные ролики и фильмы об успехах и победах, организуют концерты и создают музеи боевой славы.

В частности, сообщают в ГУР, недавно в так называемом “мвд днр” открылась выставка “Нацизм на Украине”, там оккупанты пытаются выдать предметы времен Второй мировой войны за личные вещи современных защитников Украины.

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Информация о преступной деятельности причастных к ее открытию лиц, по собственной инициативе, была передана в органы украинской власти сразу несколькими десятками патриотически настроенных дончан, сообщает разведка.