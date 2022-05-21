Петиция о снятии запрета на выезд мужчин из Украины набрала достаточное количество голосов

КИЕВ. 21 мая. УНН. Петиция об отмене запрета для мужчин призывного возраста выезжать за пределы Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть Президент, пишет УНН.

Цитата

«Сначала, вопреки нормам международных конвенций, вне законов Украины, введен запрет на выезд из страны почти всем взрослым мужчинам. Теперь рассматривается уголовное наказание за выезд из страны во время войны аж десятью годами заключения. Эти инициативы не имеют ничего общего с правопорядком», - говорится в тексте петиции.

Детали

Ее автор призывает Президента Украины:

отменить запрет выезда с территории Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы гражданами Украины;

пересмотреть порядок призыва во время мобилизации, введя приоритет призыва добровольцев;

усилить ответственность сотрудников военкоматов и пограничных пропускных пунктов за коррупционные правонарушения.

Петиция была обнародована 18 мая и за три дня набрала более 25 тысяч подписей. Сейчас документ ожидает рассмотрения Президента Владимира Зеленского.

Напомним

Президент Владимир Зеленский предлагает на 90 дней продлить срок действия военного положения в Украине и общую мобилизацию.

Как писал УНН, украинских военнообязанных мужчин, выехавших за границу во время военного положения и не вернувшихся в течение 30 дней, в ВР предложили лишить гражданства.