Жаль, что приходится разъяснять такие простые вещи: Подоляк ответил NYT на статью об Украине

КИЕВ. 21 мая. УНН. Украина не торгует своим суверенитетом, территориями и гражданами, проживающими на них. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, комментируя вчерашнюю статью редакции американского издания The New York Times, пишет УНН.

Цитата

«Любая уступка россии сегодня – это не путь к миру, а отложенная на несколько лет война. Украина не торгует своим суверенитетом, территориями и проживающими на них гражданами. Жаль, что приходится разъяснять такие простые вещи таким уважаемым изданиям, как NYT”, - написал Подоляк в своем Twitter.

Контекст

Накануне редакция американского издания The New York Times выпустила сомнительного содержания статью под названием «Война в Украине становится сложнее, а Америка к ней не готова».

В материале журналисты ставят под вопрос успехи Украины в войне и выдвигают мнения, с которыми вряд ли согласится украинская общественность.