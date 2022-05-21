Жаль, что приходится разъяснять такие простые вещи: Подоляк ответил NYT на статью об Украине
Михаил Подоляк
КИЕВ. 21 мая. УНН. Украина не торгует своим суверенитетом, территориями и гражданами, проживающими на них. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, комментируя вчерашнюю статью редакции американского издания The New York Times, пишет УНН.
Цитата
«Любая уступка россии сегодня – это не путь к миру, а отложенная на несколько лет война. Украина не торгует своим суверенитетом, территориями и проживающими на них гражданами. Жаль, что приходится разъяснять такие простые вещи таким уважаемым изданиям, как NYT”, - написал Подоляк в своем Twitter.
Контекст
Накануне редакция американского издания The New York Times выпустила сомнительного содержания статью под названием «Война в Украине становится сложнее, а Америка к ней не готова».
В материале журналисты ставят под вопрос успехи Украины в войне и выдвигают мнения, с которыми вряд ли согласится украинская общественность.