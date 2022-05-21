Выявлено более 600 подозреваемых в военных преступлениях в Украине и расследуется около 10 тысяч случаев – еврокомиссар

КИЕВ. 21 мая. УНН. На сегодняшний день в Украине выявлены более 600 подозреваемых в военных преступлениях и ведется расследование около 10 тысяч случаев. Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс в интервью итальянской газеты La Stampa, передает УНН.

Он отметил, что данные преступления не останутся безнаказанными.

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«Я хочу, чтобы послание было четким: на это нужно время, это будет длительный процесс, однако зверства, которые были совершены в Украине, не останется безнаказанными», – сообщил Дидье.

По его словам, расследования проводятся как с поличным – в Украине, так и в разных европейских странах, где допрашивают беженцев. В дополнение к показаниям очевидцев существует большое количество фотографий, видео, аудиофайлов и спутниковых снимков.

Напомним

Служба безопасности Украины сообщила, что экспертиза доказывает причастность российских оккупантов к ракетному обстрелу вокзала в Краматорске Донецкой области, в результате которого погибли около шести десятков человек.