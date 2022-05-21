Кабмин назначил Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

КИЕВ. 21 мая. УНН. Кабинет министров Украины назначил Олега Котенко Уполномоченным по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах (далее – Уполномоченный). Он подчиняется Вице-премьеру’министру Украины – Министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (Ирине Верещук). Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-службу Кабинета министров.

Детали

Уполномоченный является должностным лицом Минреинтеграции, на которое возложены обязанности по координации розыска пропавших и решения других связанных с этим вопросов в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".

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"В целом деятельность Олега Котенко будет сосредоточена на сборе и обобщении данных о военнопленных, погибших, пропавших без вести, незаконно задержанных оккупантами, в том числе – и среди мирного населения с обеих сторон военных действий, - говорится в сообщении.

Олег Котенко уже имеет опыт такой работы. С 2014 года он возглавил Общественную организацию "Группа "Патриот". Кроме обмена пленных, ее специалисты занимались и розыском пропавших без вести военнослужащих ВСУ. За все время деятельности удалось уволить около 300 человек.

К слову, новоназначен еще и активный участник Революции Достоинства и боевых действий в зоне АТО. С начала широкомасштабного вторжения России мужчина также пошел на защиту украинского государства в Киевской области.

Напомним

Президент Владимир Зеленский назначил командующим Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майора Игоря Танцура. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.