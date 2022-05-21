Министр финансов встретился со «Слугами»: обсудили военные расходы и сокращение поступлений в бюджет

КИЕВ. 21 мая. УНН. В субботу, 21 мая, впервые с начала полномасштабной войны фракция «Слуг народа» собралась «вживую» в Верховной Раде с министром финансов Сергеем Марченко для обсуждения ситуации в бюджетной сфере. О деталях разговора сообщил в своем Telegram-канале председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР, нардеп от “Слуги народа” Павел Фролов, пишет УНН.

Детали

Министр сообщил, что "военные" расходы сейчас достигают 7 млрд долларов в месяц и являются безусловным приоритетом для финансирования государством. Социальные вопросы государство также закрывает, хотя поступления в доходную часть стремительно упали: таможня в марте обеспечила всего лишь около 20% плановых доходов, в апреле – 30%; налоговая собирающая средства лучше – в апреле поступило около 70% довоенных поступлений.

В целом по данным Минфина доходы покрывают лишь треть крайне необходимых расходов военного времени.

Как отмечает нардеп по итогам встречи, помощь от Запада поступает и является для Украины критически важной в текущих условиях, крупнейшими донорами являются США, Великобритания и Канада. В то же время, не все средства от отдельных стран и международных организаций поступают в форме грантов и безвозвратной помощи, многие предоставляют кредитный ресурс под скудный или нулевой процент.

«Позиция Министра, которому нужно закрывать огромные государственные расходы, заключается в том, что нужно возвращать систему налогообложения, действовавшую по состоянию на 23 февраля», - говорит Фролов.

«По курсу гривны ситуация в ближайшее время будет стабилизироваться, в Украину до конца года поступят значительные средства в валюте, поэтому давление на гривну должно ослабнуть. Кстати, 5 миллионам беженцев, выехавших из Украины из-за военных действий, ежемесячно перечисляются существенные (не бюджетные, конечно) средства (до 2,5 млрд долларов)», - отметил он.

Также, по словам нардепа, фракция обсудила с Марченко социальные расходы на оккупированных территориях, которые сейчас осуществляются по согласованию с соответствующим главой военной администрации, необходимость изменения приоритетных расходов, которые могут осуществляться из местных бюджетов в условиях военного положения, работу по аккумуляции замороженных на Западе средствам и имуществу россии на восстановление Украины, возможность отмены льготного ввоза автомобилей из-за границы, расширение компенсаций на коммуналку за ВПЛ, макроэкономические перспективы Украины, сотрудничество с МВФ и другие вопросы.

Напомним

Как писал УНН, по информации на 13 мая, с начала войны Украина направила 245.1 млрд гривен (8,3 млрд долларов) на военные нужды.

При этом Украина в апреле получила почти 2 миллиарда долларов внешнего финансирования, из которых 719 миллионов долларов – гранты. Показатель за период с февраля составляет 5,4 млрд. долларов, включая 801 млн. долларов.