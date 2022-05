Придется отменить свой отпуск в Сибири: рф навсегда запретила въезд Байдену, Моргану Фримену и еще более 960 американцам

КИЕВ. 21 мая. УНН. Российское внешнеполитическое ведомство в субботу опубликовало список из 963-х граждан США, которым навсегда запрещается приезжать в россию. Некоторые фамилии в нем вызывают недоумение, пишет УНН.

Детали

Путешествовать россиюшкой больше никогда не смогут президент США Джо Байден, его сын Хантер, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, министр транспорта Питер Бутитджич, спикер Пентагона Джон Кирби и его начальник Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, почти все члены Конгресса и Сената и еще множество действующих и бывших чиновников.

Также больше не сможет попасть в рф соучредитель и глава совета Директоров компании «Мета» Марк Цукерберг.

Больше всего пользователей удивил оказавшийся в списке 85-летний актер Морган Фриман, который никогда не был в россии и вряд ли туда собирался.

Все, кто попал в «черный список», по мнению мид рф «разжигают русофобию».

Большинство тех, кто обнаружил свои имена в этом перечне, подошли данной новости с иронией.

«Удостоен попасть под санкции Российской империеи. Думаю, мне придется отменить отпуск в Сибири», - написал в своем Twitter советник Хельсинкской комиссии при Конгрессе Пол Массаро.

Honored to be sanctioned by the Russian empire. I guess I’ll have to cancel my Siberian vacation pic.twitter.com/6vVtf2VeUt