Придется отменить свой отпуск в Сибири: рф навсегда запретила въезд Байдену, Моргану Фримену и еще более 960 американцам
Морган Фримен
КИЕВ. 21 мая. УНН. Российское внешнеполитическое ведомство в субботу опубликовало список из 963-х граждан США, которым навсегда запрещается приезжать в россию. Некоторые фамилии в нем вызывают недоумение, пишет УНН.
Детали
Путешествовать россиюшкой больше никогда не смогут президент США Джо Байден, его сын Хантер, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, министр транспорта Питер Бутитджич, спикер Пентагона Джон Кирби и его начальник Ллойд Остин, госсекретарь Энтони Блинкен, почти все члены Конгресса и Сената и еще множество действующих и бывших чиновников.
Также больше не сможет попасть в рф соучредитель и глава совета Директоров компании «Мета» Марк Цукерберг.
Больше всего пользователей удивил оказавшийся в списке 85-летний актер Морган Фриман, который никогда не был в россии и вряд ли туда собирался.
Все, кто попал в «черный список», по мнению мид рф «разжигают русофобию».
Большинство тех, кто обнаружил свои имена в этом перечне, подошли данной новости с иронией.
«Удостоен попасть под санкции Российской империеи. Думаю, мне придется отменить отпуск в Сибири», - написал в своем Twitter советник Хельсинкской комиссии при Конгрессе Пол Массаро.
Honored to be sanctioned by the Russian empire. I guess I’ll have to cancel my Siberian vacation pic.twitter.com/6vVtf2VeUt— Paul Massaro (@apmassaro3) May 21, 2022