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Гаубицы M777 для Украины готовы к отправке - Минобороны США

Гаубицы M777 для Украины готовы к отправке - Минобороны США

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Цивилизованный мир продолжает помогать Украине бороться с российской агрессией. Министерство обороны США сообщило, что в Украину скоро поступят буксированные гаубицы M777 калибра 155 мм. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-службу министерства в Facebook.

Цитата 

"155-мм буксированные гаубицы M777 закреплены для транспортировки в Украину авиакомпаниями United States Air Force в рамках помощи США в области безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Джо Байдена за подписание закона о выделении 40 миллиардов долларов в помощь Украине. 

Источник: УНН
Теги: США, военная помощь
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