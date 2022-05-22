Гаубицы M777 для Украины готовы к отправке - Минобороны США

КИЕВ. 22 мая. УНН. Цивилизованный мир продолжает помогать Украине бороться с российской агрессией. Министерство обороны США сообщило, что в Украину скоро поступят буксированные гаубицы M777 калибра 155 мм. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-службу министерства в Facebook.

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"155-мм буксированные гаубицы M777 закреплены для транспортировки в Украину авиакомпаниями United States Air Force в рамках помощи США в области безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Джо Байдена за подписание закона о выделении 40 миллиардов долларов в помощь Украине.