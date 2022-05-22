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Сегодня президент Польши выступит перед украинскими депутатами

Сегодня президент Польши выступит перед украинскими депутатами

Анджей Дуда

КИЕВ. 22 мая. УНН. Сегодня президент Польши Анджей Дуда выступит перед украинскими депутатами в Верховной Раде. Об этом сообщает пресс-служба чиновника, передает УНН.

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Он станет первым главой иностранного государства, которое лично обратится к украинским депутатам с момента полномасштабного вторжения России в Украину, говорится на официальном сайте польского президента.

Президент Анджей Дуда уже находится в Украине.

Дуда также отметил, что у него сложились очень хорошие личные отношения с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам польского лидера, в первые дни войны он опасался за жизнь Зеленского, поэтому их разговоры в эти дни были ежедневными.

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Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Анджей Дуда
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