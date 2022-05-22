Запрет "Z" и "V": Рада приняла закон с предложениями Зеленского

КИЕВ. 22 мая. УНН. Верховная Рада Украины проголосовала законопроект №7214 с учетом предложений Президента Украины Владимира Зеленского. Законопроект предусматривает запрет русской символики на территории Украины. Об этом сообщила глава партии “Слуга народа” Елена Шуляк, пишет УНН.

Детали

Документом предусматриваются нормы по защите Украины в информационной сфере и будет введено принципы борьбы с российским нацистским тоталитарным режимом в Украине, в частности:

новые термины "государство-террорист", "пропаганда русского нацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны рфі как государства-террориста", "символика военного вторжения русского нацистского тоталитарного режима в Украину";

использование латинских букв “Z”, “V” отдельно (без правомерного контекста или в контексте оправдания вооруженной агрессии) или путем замены этими буквами кириллических букв "З", "С", "В "Ф" или других букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах предлагается признать символикой военного вторжения россии в Украину;

рф признается государством-террористом, одной из целей политического режима которой является государственный геноцид украинского народа, физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины, совершение международных преступлений против гражданского населения, использование запрещенных методов войны, разрушение гражданских объектов критической инфраструктуры, создание искусственных гуманитарных катастроф в отдельных регионах Украины;

Кроме этого, Президент Украины Владимир Зеленский внес следующие предложения, которые также были приняты:

Расширение круга случаев не запрещенных для использования указанной символики, которые используются в легитимных целях, не имеющих признаков пропаганды русского нацистского тоталитарного режима, а именно:

в экспозициях музеев, тематических выставках, библиотечных фондах

в процессе научной деятельности, в том числе во время научных исследований и распространения их результатов не запрещенный законодательством Украины способ;

при изложении или реконструкции (в том числе исторической) исторических событий;

в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера, которые используются в учебном, учебно-воспитательном и образовательном процессах.

Также вводится запрет на образование и деятельность общественных объединений, цель или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв его безопасности, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны. Запрет на использование символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину в символике общественных объединений.

Дополнение

1 апреля Рада приняла законопроект №7214, который обеспечивает защиту Украины в информационном пространстве, запрещает использование российской неонацистской символики “Z”, “V” и признает россию государством-террористом.