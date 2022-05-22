Дуда: для мировой продовольственной безопасности очень важно разблокировать порт в Одессе

КИЕВ. 22 мая. УНН. Для мировой продовольственной безопасности очень важно разблокировать заблокированный через развязанную россией войну порт в Одессе, чтобы Украина могла экспортировать свое продовольствие странам, нуждающимся в ней. Об этом во время совместной конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, заявил Президент Польши Анджей Дуда, передает УНН.

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"Это очень важный вопрос, как разблокировать порт в Одессе, чтобы Украина могла из него экспортировать свое продовольствие, и как его вывезти, например, в Египет или другие страны Африки", - сказал Дуда.

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Президент Польши отметил, что есть страны, зависимые в этом смысле от Украины, поэтому мир должен помочь им получить, например, украинское зерно и подсолнечное масло, традиционно туда экспортированное.

Он отметил, что подробно обсудил эти вопросы с Президентом Зеленским, а вскоре они будут рассмотрены на межправительственной польско-украинской конференции.

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Как информировал УНН, Украина наладила два альтернативных маршрута экспорта продовольствия, которые должны помочь в предотвращении глобального продовольственного кризиса.