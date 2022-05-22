Зеленский присвоил польскому Жешуву почетное отличие "Город-спаситель"

КИЕВ. 22 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании указа № 355/2022 об установлении почетного знака отличия "Город-спаситель", и первым это отличие получил польский Жешув. Об этом Глава государства сказал в выступлении в рамках совместного с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой участия в пленарном заседании Верховной Рады Украины, передает УНН.



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"Перед этим выступлением я подписал указ, который отмечает особую роль польского города Жешув. Я ввел специальное почетное звание Город-спасатель для городов–партнеров нашего государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего украинского народа я выражаю большую благодарность городу Жешуву – первому Городу-спасателю", – сказал Владимир Зеленский.

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Президент отметил, что почти все украинские города являются побратимами польских. Побратимами являются украинский и польский народы, а наши страны – сестрами.

"Мы родные. И между нами не должно быть границ или барьеров. Поэтому мы пришли к согласию в ближайшее время воплотить это и в соответствующем двустороннем соглашении. Сначала относительно общего погранично-таможенного контроля, а впоследствии и единственной уже условной границы, когда Украина будет членом Европейского Союза", – сообщил Глава Украинского государства.

Владимир Зеленский также поблагодарил Анджея Дуду за готовность вместе с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой осуществить визиты в европейские столицы с целью лоббирования вопроса членства Украины в ЕС.