Президент подписал законопроект, который позволит полякам де-факто и де-юре получить те же возможности, что и украинцы

КИЕВ. 23 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Владимир Зеленский сообщил, что подписал законопроект, который позволит полякам де-факто и де-юре получить те же возможности, что и украинцы. Об этом информирует УНН.

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“Новое решение — это подготовка законопроекта, который будет зеркальным соответствием принятого в Польше закона о наших гражданах, об украинце. Как теперь у них? Украинцы и украинки, временно находящиеся в Польше, спасаясь от этой войны, де-факто и де-юре получили те же возможности, что и поляки”, — заявил Президент.

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Зеленский подчеркнул, что это будет правильный жест.

“Да будет так, что гражданам Польши никогда не придется таким законом пользоваться. Но давайте продемонстрируем нашу благодарность и наше уважение”, — заметил Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что это стало элементом новой политики соседства Украины и Польши.

“Мы должны разрешить споры и убрать давление прошлого из наших современных отношений с всеми уважающими нас соседями Украины и которые не являются оккупантами нашего государства”, — говорится в обращении.

Напомним

Зеленский и Дуда рассказали, я в ночное время решали вопросы поставки оружия в Украину для борьбы с рф.